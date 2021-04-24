Karar yazarı Yıldıray Oğur: Sahte başarı hikâyesi için TÜİK rakamlarıyla oynandı, Merkez Bankası'na gizli kapaklı döviz müdahalesi yaptırıldı

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'nin "128 milyar nerede?" sorusunu konuştuğunu belirterek, "Bugün artık seçim kampanyasında dövize vurulduğu söylenen o güçlü yumruğun ne olduğu biliniyor. 128 milyar dolar nerede soruları muhataplarını terletmeye devam ediyor. Ama 128 milyar dolar meselesinde yolsuzluk ya da başka bir usulsüzlük arayanlar yanılıyor. Sorunun cevabı her ikisinden daha vahim görünüyor: Aslında her şey skor içindi..." diye yazdı.

Merkez Bankası rezervlerinin "ekonomi iyi gidiyor" algısı yaratmak, yerel seçimlere girilirken meydanlarda doları düşürmüş, ekonomiyi iyi yöneten bir iktidar olarak çıkabilmek için eritildiğine işaret eden Oğur, "Bu sahte başarı hikayesi için devletin sopası bazen faiz indirmeyen bankacıların, bazen fiyat indirmeyen marketçilerin, bazen de soğan üreticinin başına vuruldu. TÜİK rakamlarıyla oynandı, Merkez Bankası’na gizli kapaklı döviz müdahalesi yaptırıldı.

Henüz rezervler 30 milyar dolar eritilmişken bu yönteme itiraz eden ekonomistler de hapisle tehdit edildi. Günün sonunda ortaya çıkan skor malum.

En azından bugün bu gerçeği ortaya çıkaran Türkiye’nin iyi ve cesur ekonomistlerine bir teşekkür borçluyuz..." ifadelerini kullandı.

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