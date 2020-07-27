Karar yazarı Yıldıray Oğur: Kılıçdaroğlu'na açılmayan krediler, en ufak bir özeleştiri yapmamış eskinin laikçi CHP'lilerine açılıyor

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, CHP'nin değişiminin kâğıt üstünde kalan bir vaat olmadığını, uzun süreden bu yana gerçekleşen bir vaka olduğunu belirterek, "Bundan 10 yıl önce laiklikle kalkıp, üniter devletle yatan CHP ile bugünkü CHP arasında dağlar kadar fark var. En son 31 Mart seçimlerindeki aday seçimleri, kimlik siyasetinden kaçınan siyasi dil, CHP’nin başörtüsü yasaklarına verdiği destek için Kılıçdaroğlu’nun net özeleştirisi ve son olarak partinin Ayasofya’nın yeniden camiye çevrilmesine karşı çıkmaması bu somut politika değişikliğinin sonuçları." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, AKP iktidarının CHP'deki değişimden memnun gözükmediğine vurgu yaparak, iktidar medyasında köşe yazısında Deniz Baykal döneminin CHP'sine özlem ve özgü dile getirildiğine işaret etti. Oğur; Mehmet Sevigen, Yılmaz Ateş, Onur Öymen, gibi isimlerin iktidar medyasında yer aldığını belirterek, "Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan bahseden, başörtüsü yasağında yanlış yaptık diyen Kılıçdaroğlu’na açılmayan krediler, en ufak bir özeleştiri yapmamış eskinin bu laikçi CHP’lilerine açılıyor. Aslında sadece bu kadro değişimi bile CHP’nin değiştiğini gösteriyor. Aynı zamanda değişenin sadece CHP olmadığını da..." ifadelerini kullandı.

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