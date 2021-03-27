Karar yazarı Yıldıray Oğur: İstanbul Sözleşmesi fikrinin doğmasının sebebi Türkiye'de bir kadının başına gelenlerdi

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'nin imzalamasından 10 yıl sonra çekildiği İstanbul Sözleşmesi'nin fikrinin doğmasının sebebinin Diyarbakırlı Nahide Opuz'un yaşadıkları olduğunu hatırlatarak, "2013’de AK Parti iktidarının başarılarının anlatıldığı Sessiz Devrim kitabında da İstanbul Sözleşmesi övücü cümlelerle geçmişti. İşte Türkiye böyle bir sözleşmeden bir hafta önce bir gece yarısı hiçbir açıklama yapılmadan Resmi Gazete’de çıkan bir Cumhurbaşkanı kararıyla çıktı.

Neden çıkıldığıyla ilgili doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağzından şu ana kadar hiçbir şey duymadık. AK Parti Kongresi’nde yaptığı konuşmada duyabilirdik. Çünkü yazılı metinde 8 paragraflık bir kısım sözleşme üzerineydi ama konuşmanın o paragraflarını da ilginç bir şekilde atladı ve okumadı." diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Mart 2021 tarihinde Cuma namazı çıkışında, sözleşmenin feshedilmesine ilişkin "Biz kararımızı verdik. Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız. Bunun kimse de ne önünü ne arkasını karıştırmasın. Çıkma kararını verdik, kendilerine de durumu bildirdik ve bu işte böylece bitmiştir." sözlerini anımsatan Yıldıray Oğur, "“Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız,” olay bu kadar basit. Bu açıklama üzerine söylenecek çok şey var ama o söylenecekler Türkiye’deki demokrasi, cumhurbaşkanlığı sistemi tartışmalarına girer." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, "Peki manipüle eden kimdi?" başlıklı yazısını, "Belki, dört yıl önce “Güçlü Meclis, güçlü Türkiye” vaatlerine kanıp bir referandumla Cumhurbaşkanı’na Montrö Anlaşması’ndan çıkma hakkını bile verdiğinin farkında olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı fanilere “Gireriz ve girdiğimiz gibi de çıkarız, olay bu kadar basit”tan daha fazla açıklamayı layık görmüyor olabilirsiniz ama dünyaya İstanbul adını taşıyan sözleşmeden çekilmeyi, yani evde misafirler salonda otururken yatmaya gitmeyi, böyle açıklayamazsınız.." ifadeleriyle noktaladı.

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