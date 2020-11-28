Karar yazarı Yıldıray Oğur: İktidarın yargı reformu diyerek şikâyet ettiği pek çok yanlış, yargıya siyasi müdahalelerin eseri

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur; Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Alparslan Kuytul ve lokum kutusu devirmekten cezaevine atılan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin davalarına dikkat çekerek, "Bütün bu süreçlerde yargıya bu siyasi altın dokunuşlar olmasaydı, bugün yargı kendi meselelerinin bir kısmını kendi kendine çözmüş olurdu, bugün yargı reformuna da ihtiyaç duyulmazdı.

O yüzden ekonomi için, Batı’ya iyi fotoğraf vermek için başlayan ve şu ana kadar retoriğin ötesine geçmeyen hukuk reformu girişiminde dün HSK’nın attığı adım o yüzden en kritik ve en sahici reform adımı oldu." diye yazdı.

Bu davalarda kritik rol oynamış, siyasi müdahaleye alan açmış, insanın okurken utandığı komplo teorileri üzerine kurulu iddianamelerin yazıldığı İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcıları'nın Yargıtay üyesi yapıldığının altını çizen Yıldıray Oğur, "Yargıyı yakından takip edenler çok kritik iki taşın yerinden oynatıldığının farkında. Üstelik uzun süredir bu iki taşı Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de yerinden oynatamamıştı. Albayrak’ın istifası sonrası bu mümkün olabildi. Bu iki atama hakimlere ve savcılara, pek çok laftan ya da Latince özdeyişten daha çok şey söylüyor.

Fakat bu atama ancak beraberinde yargıya şu mesaj verilirse bir reform adımı olabilir: Mevcut hukukun doğal akışında işlemesine müdahale edilmeyecek." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...