Karar yazarı Yıldıray Oğur: HDP Öcalan'ın mektubundaki çağrıyı talimat kabul etseydi ve Binali Yıldırım kazansaydı, 51 belediyeye kayyım atanır mıydı?

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesinde Abdullah Öcalan'ın HDP'ye İstanbul seçimleri için yaptığı 'tarafsızlık' çağrısını hatırlattığı "Ya HDP yerel seçimlerde İmralı'yı dinleseydi?" başlıklı yazısında, Öcalan'ın çağrısını desteklemek için kardeşi Osman Öcalan'ın TRT'de yayınlanan röportajında CHP'yi ve Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiğini belirterek, "Ya HDP, bir yıl önce İstanbul seçimleri için Öcalan’ın mektubundaki çağrıyı talimat olarak kabul etseydi, seçmenlerine tarafsızlık hatta sandığa gitmeme çağrısı yapsaydı ve bu sayede de İstanbul’da seçimleri Binali Yıldırım kazansaydı, acaba bugün HDP hakkında aynı suçlamaları duyar mıydık? Son bir yılda HDP’nin 65 belediyesinden 51’ine yine kayyım atanır mıydı? " ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, HDP'nin bir yıl önce PKK'nun kurucusunun talimatını dinleseydi, bugün PKK'nın siyasi kadanı olmakla suçlanmayacağını iddia ettiği yazısını şu ifadelerle sonlandırdı; "21 yıl sonra ilk kez ailesiyle telefonda görüşülmesine izin verilen Öcalan’ın, “HDP kendisini büyütmeli” çağrısı yapması da, Kandil’deki PKK’nın önemli isimlerinden Mustafa Karasu’nun “2023 demokratik cumhuriyetle taçlanacaktır” başlıklı yazılar yazması da o yüzden boşuna değil.

Böyle bir konjonktürde, üstelik HDP’nin genel başkanlığına Mithat Sancar gibi bir isim seçilmişken, daha bir yıl önce HDP’yle en azından aynı belediye başkanlarının kazanması için mücadele etmekte bir sakınca görmemiş İYİ Parti’nin ve daha bir yıl önce seçimler için Öcalan’dan HDP’ye mektup taşımış iktidarın bir anda yeniden HDP’nin PKK ile ilişkisini hatırlayıvermesi kendi siyasetleri için belki faydalı ama ülke menfaatleri için pek de faydalı durmuyor. Üstelik ‘ya bir yıl önce HDP İmralı’nın çağrısını dinleseydi’ sorusunun cevabı da bu kadar ortadayken..."

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