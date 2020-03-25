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Karar yazarı Yıldıray Oğur: Diyanet cuma namazlarını iptal, TFF ligleri tatil etmemek için direndi, salgının yayılmasına yardım ettiler

25 Mart 2020 07:40

Karar yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'de yeni tip Koronavirüs'e yönelik tedbirlerin Dünya Sağlık Örgütü'nün 11 Mart tarihinde 'pandemi' ilan etmesinin etkisi olduğunu belirttiği yazısında, "Ama yine de Diyanet, Cuma namazlarını iptal etmemek için, Futbol Federasyonu ve bazı kulüpler ise ligleri tatil etmemek için direndiler, her saatin önemli olduğu salgının yayılmasına yardım ettiler." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, bu krizden çıkartılacak en önemli dersin, neden yanlış ve geç verildiğini anlamak olması gerektiğini savundu.

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Yıldıray OğurDiyanetKoronavirüsDünya Sağlık ÖrgütüFutbol Federasyonu
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