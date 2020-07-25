Karar yazarı Yıldıray Oğur: Diyanet Başkanı herkesi kucaklayan bir hutbe yerine isim vermeden Ayasofya'yı müze yapanlara lanet okudu

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Ayasofya'nın 86 yıl sonra bütün televizyon kanallarının naklen yayınladığı görkemli bir cuma namazıyla ibadete açıldığını belirterek, "Ayasofya’nın 86 yıl sonra müzeden yeniden camiye çevrilmesiyle Türkiye’deki otoriter tepeden laiklik projesi defteri psikolojik olarak kapandı. Ama ne ilginçtir ki o defterin kapandığı, İslami çevrelerin son rüyası olan Ayasofya’nın camiye çevrildiği günkü Türkiye, 86 yıl önce Ayasofya’nın müzeye çevrildiği zamanki Türkiye’den daha seküler bir yer." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın fethin nişanesi olarak minbere kılıçla çıktığını belirterek, "Diyanet İşleri Başkanı, herkesi kucaklayan bir hutbe yerine, “Ayasofya’yı müze yapanlara” ad vermeden lanet okuyup, camiye çevirenlere yine ad vermeden şükranlarını sunduğu siyasi bir hutbe irad etmeyi tercih etti." ifadelerini kullandı.

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