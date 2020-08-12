Karar yazarı Yıldıray Oğur: Cumhurbaşkanı bir yıl önce Kandil'in güdümünde olmakla suçladığı Meral Akşener için "milli ve yerli" deyiverdi

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'de iyiler-kötüler, hainler-kahramanlar, dostlar-düşmanlar, hak olan ile suç olanın çok hızlı yer değiştirdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı yine bir yıl önce “Kandil’in ve Pensilvanya’nın güdümünde” olmakla, “yurtta sulh konseyinin temsilciliği” ile suçladığı İYİ Parti ve Meral Akşener için “milli ve yerli olarak düşündüğümüz İYİ Parti” deyiverdi. Bahçeli’nin İYİ Parti’yi cumhur ittifakına davetini yerinde bulduğunu söyledi." diye yazdı.

Türkiye'nin en büyük sorununun tekin bir ülke olmaması olduğuna işaret eden Yıldıray Oğur, "Bu ülkenin en etliye sütlüye karışmayan sıradan vatandaşlarının bile kişisel güvenlikleri için, bir borsa endeksi gibi bu sürekli değişen dengeleri, yükselen ve inişe geçen değerleri, isimleri takip etmesi gerekli.

Yoksa dün kötü parti olanın, bugün iyi parti ilan edildiğini kaçırabilir, gece katile dönen masum oyuncak bebekli bu korku filmi setinde kendinizi tekinsiz hissedebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

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