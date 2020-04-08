Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bugünlerde vatandaşlar, fedakârlık mesajları değil, kendilerini rahatlatacak sözler duymak isterler

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hatırlattığı Tekalif-i Milliye'nin şartlarının herhangi başka bir durumla kıyaslanmayacak kadar ağır olduğunu, gerçek bir beka kaygısının ortasında savaş için halktan büyük bir fedekârlık istendiğini belirterek, "Bugünlerde vatandaşlar devletten daha fazla fedakarlık mesajları değil, kendilerini rahatlatacak, yanlarında olduğunu hissettirecek sözler duymak isterler." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, devletin başlattığı "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına örnek göstermek için Tekalif-i Milliye'yi örnek göstermenin yanlış anlaşılmalara davetiye çıkarılabileceğini de sözlerine ekledi.

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