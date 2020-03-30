Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bu virüsün dünyaya öğrettiği en önemli ders şeffaflığın hayat kurtardığı oldu

Karar yazarı Yıldıray Oğur, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede en başarılı ülke olan Güney Kore'nin salgının başından itibaren virüse yakalananları tek tek açıkladığını belirterek, "Halbuki bu virüsün dünyaya bugüne kadar öğrettiği en önemli ders şeffaflığın hayat kurtardığı oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, bu sürecin iktidarlarını elini kuvvetlendirdiğini ancak bununla birlikte tam bir şeffaflık ve hesap verme de beklendiğini sözlerine ekledi.

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