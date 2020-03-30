T24 LogoT24 Logo
Medya

Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bu virüsün dünyaya öğrettiği en önemli ders şeffaflığın hayat kurtardığı oldu

30 Mart 2020 06:56

Karar yazarı Yıldıray Oğur, yeni tip Koronavirüs'le (Covid-19) mücadelede en başarılı ülke olan Güney Kore'nin salgının başından itibaren virüse yakalananları tek tek açıkladığını belirterek, "Halbuki bu virüsün dünyaya bugüne kadar öğrettiği en önemli ders şeffaflığın hayat kurtardığı oldu." ifadelerini kullandı.

Yıldıray Oğur, bu sürecin iktidarlarını elini kuvvetlendirdiğini ancak bununla birlikte tam bir şeffaflık ve hesap verme de beklendiğini sözlerine ekledi.

Yazının tamamı için tıklayın...

ETİKETLER

Yıldıray OğuriktidarKoronavirüsGüney Kore
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24