Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bizim bize yetmemizi sağlayan bir şey var; vergilerimiz

Karar yazarı Yıldıray Oğur, hükümetlerin birinci görevinin halktan toplanan vergileri iyi yönetmek olduğunu belirterek, "Aslında Türkiye’de de devletin yardım kampanyası açmasına gerek olmadan bizim bize yetmemizi sağlayan bir şey var: Vergilerimiz" diye yazdı.

Yıldıray Oğur, Türkiye'nin tercihini ekonominin çarklarını döndürmek için milyonlarca insanın çalışmaya devam etmesinden ve gönüllü karantinadan yana kullandığını ifade ederek, "İnşallah bu tercih tarihi bir yanılgı olmaz. Yukarıya doğru giden vaka sayısı eğrisi yakın bir zamanda kırılır." diye yazdı.



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