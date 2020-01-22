Karar yazarı Yıldıray Oğur Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyım atanmasını yazdı: Meğerse Vefa bir semt adı bile değilmiş...

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, kurucuları arasında eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atanmasını bugünkü köşesine taşıdı. Oğur, “Şahsiyet ve ahlak krizinin son kurbanı 40 yıldır bu akıntıya karşı kürek çeken, kapısından girenlere ahlak ve erdem tavsiye eden Vefa’daki Bilim ve Sanat Vakfı oldu. Meğerse ahlak ve erdem kitabi bir bilgiden ibaret değilmiş. “Bizim medeniyetimizi” bilmek otomatikman ahlaka, tarih, din, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler literatürüne hakim olmak da şahsiyete dönüşmüyormuş. Meğerse Vefa bir semt adı bile değilmiş.” görüşünü savundu.

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Oğur, "Bu fikri ve kültürel ortam içinde 40 yıl boyunca insanlar yetişti, aralarından saygın akademisyenler, uzmanlar, son dönemde de siyasetçiler ve bürokratlar çıktı. Ama maalesef anlaşılıyor ki, ahlak, akıl, erdem üzerine büyük sözler söyleyen, 'Bizim medeniyetimizde adaleti görüp, Batı medeniyetinde barbarlıktan başka bir şey görmeyen', 'Endülüs medeniyeti neden yıkıldı', 'İslam dünyası nasıl geri kaldı', 'bizde neden eleştirel düşünce gelişmedi', 'otoriter rejimler Ortadoğu’nun kaderi mi' gibi büyük sorular üzerine yıllarca kafa yormuş, o vakıfta seminerler vermiş veya gelip seminerleri dinlemiş insanların bir kısmı için bütün bunlar entelektüel lakırdıdan başka bir şey değilmiş" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kurucuları arasında eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da bulunduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım atandı.

1986 yılında kurulan vakıfta, tarih, sinema, sosyoloji alanında seminerler veriliyordu. Vakıf, eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’na yakınlığıyla biliniyordu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelen 3 kişilik geçici kayyım heyeti Bilim Sanat Vakfı'na gelerek, kendilerinin kayyım olarak atandığını bildirdi.

Daha önce de vakfa ait İstanbul Şehir Üniversitesi’nin yönetimine el konulmuştu. Aynı sürecin devamı olarak üniversitenin kurucu olduğu vakıf da kayyım yönetimine girdi.