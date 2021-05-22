Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bataklık Operasyonu ile ilgili iddianame 1 yıldır yazılamadı, Soylu neden "bir işi yanlış yaptık" dedi?

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TRT Haber'de "Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarından" biri olarak adlandırdığı "Bataklık Operasyonu"nda uyuşturucu yakalanmadığına dikkat çekerek, "Ama buna rağmen ilk andan itibaren operasyonun adı “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak kaldı. Uyuşturucu yakalanmayınca, para da Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu sıfatının altını doldurmayınca operasyonla ilgili medyada başka malzemeler öne çıkarıldı. Mesela Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet binası bahçesinde sergilenen operasyonda gözaltına alınanların lüks araçlar" diye yazdı.

Bataklık Operasyonuyla ilgili iddianamenin 1 yıldır yazılamadığına işaret eden Yıldıray Oğur, "Üstelik operasyonun bir yıllık bir soruşturmanın sonunda yapıldığı açıklanmışken, operasyonda veriler MASAK soruşturmasına dayandırılmışken yani iddianame için sağlam bir zemin olması gerekirken... Savcılık neden yazamadı? Neyi bekliyor?

Gözaltına alınan isimlerin ve el konan mülklerin çoğunluğu İstanbul’da olmasına rağmen soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmüştü. Neden böyle yapıldı? Başka davalarda da kullanılan MASAK verileri buna gerekçe olabilir mi? Neden İçişleri Bakanı, böyle bir iddia olmamasına rağmen TRT Haber’de Peker’in bu soruşturmanın “içerisinde” olduğunu söyledi, neden onun resmini gösterdi?

Ve neden programda bu operasyondan bahsederken sözlerine “Biz bir işi yanlış yaptık. Cumhuriyet tarihinin en önemli işlerinden bir tanesidir ama yanlış yaptık, yapmamamız lazımdı” diye başladı?" ifadelerini kullandı.

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