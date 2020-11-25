Karar yazarı Yıldıray Oğur: Bahçeli ilk kez siyasi tavırları etnik kökenle izah etmiyor, Erdoğan'a da "Sen Gürcü, eşin Arap, Bilal ne o zaman" diye sormuştu

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 24 Kasım 2020 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşmayı değerlendirdiği yazısında, "2020 yılındayız ve hala böyle bir konuşma izleyebiliyoruz. Bahçeli, Arınç’a “Çarpıklık, ahmaklık, ihanete yataklık”, Davutoğlu’na “İşbirlikçi ve iradesiz Serok Ahmet”, İmamoğlu’na “Laçka, gafilce, kendini bilmez, virüs kadar tehlikeli” dedikten sonra bütün iltifat haklarını ise cinayete azmettirmekten 20 yıl hapis yatıp afla serbest kalan, daha geçen ay tekrar bir cinayeti azmettirmekten 18 yıl hapis cezası almış, ana muhalefet liderini açıkça tehdit etmiş Çakıcı için kullandı. Bir de üstüne, haklarında henüz herhangi bir mahkeme kararı olmayan Kavala ve Demirtaş’la ilgili sözleri yüzünden Arınç’ı suçluyu övmekle suçladı." ifadelerini kullandı.

Devlet Bahçeli'nin "Aslına mı çekiyorsun, nesline mi özeniyorsun?" sözlerinin Bülent Arınç'ın kökenine yönelik olduğunu vurgulayan Yıldıray Oğur, "Bahçeli, ilk kez siyasi tavırları etnik kökenle izah etmiyor. Henüz Cumhur İttifakı Tanrı Dağları’nda bir kum tanesi bile değilken, sık sık Erdoğan’ın yanlış siyasetlerini “Potomya”lılığına bağlardı, hatta çözüm süreci döneminde bir keresinde “sen Gürcü, eşin Arap, Bilal ne o zaman” diye bile sormuştu." diye yazdı.

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