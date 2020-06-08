Karar yazarı Yıldıray Oğur: Ayasofya, Bakanlar Kurulu kararıyla kolaylıkla camiye çevrilebilir ama o zaman koz olma vasfını kaybeder

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, 921 yıl kilise, 482 yıl cami, 85 yıl müze olarak hizmet veren Ayasofya'nın son 50 yıldan bu yana siyasetçilerin seçimlerdeki kozu ya da uluslararası ilişkilerde kartı haline geldiğini belirterek, "Halbuki bir Bakanlar Kurulu kararıyla müze olan Ayasofya, yine bir bakanlar kurulu kararıyla kolaylıkla camiye çevrilebilir. Ama o zaman bir kart ya da koz olma vasfını kaybeder.

Kilise, cami müze olarak hizmet vermiş bütün insanlığın hayranlık duyduğu bu görkemli yapı böyle kullanılmayı hak etmiyor." diye yazdı.

Yıldıray Oğur, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ayasofya için daha önce "Sultanahmet çok boş. Sultanahmet dolarsa Ayasofya'yı da gündeme alabiliriz" dediğini hatırlatarak, İstanbul'un fethinin yıldönümünde yeniden ibadete açılmasının gündeme geldiğini ve Ayasofya’nın yeniden siyaseten gündeme gelmesini Yunanistan ve Rusya ile yaşanan sorunlara bağlayanlar da, bunu erken seçim sinyali olarak yorumlayanlar olduğunu dile getirdi.

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