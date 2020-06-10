Karar yazarı Yıldıray Oğur: Altında Atatürk'ün imzası olan kararname hukuka uygun değil diyerek iptal edilirse, bunun siyasi anlamları başka olur

Karar Gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Kariye'yi müzeye çeviren 1945 tarihli Bakanlar Kurulu kararının altındaki ilk imzanın Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye, 1934 tarihli Ayasofya kararının altındaki imzanınsa Atatürk'e ait olduğunu belirterek, "Eğer altında Atatürk’ün imzası olan bir bakanlar kurulu kararnamesi hukuka uygun değil diyerek iptal edilirse bu bir ilk olur, bunun siyasi anlamları başka olur.

Ama Danıştay böyle radikal bir karar verse bile bu ertesi gün Ayasofya’yı camiye dönüştürmeyebilir." diye yazdı

Yıldıray Oğur, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için Danıştay kararının beklentesini işaret ederek, "Peki neden bu kadar kestirme yol varken, sonucun ne çıkacağı belirsiz Danıştay kararının beklenmesi tercih edildi?

Buna verilen cevaplardan biri iktidarın böylesine kritik, tartışmalı bir konuyu kendi tasarrufuyla değil, Danıştay eliyle karara bağlamak istiyor olması.

Ama akla gelen bir diğer cevap ise aslında AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı’nın Ayasofya ile ilgili bir adım atma konusunda o kadar da hevesli olmadığı." ifadelerini kullandı.

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