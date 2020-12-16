Karar yazarı Yıldıray Oğur: 36 askerimizi, "ders vermek" için öldürmüş bir devletle işbirliği ısrarı yüzünden eski müttefiklerimizi karşımıza aldık

Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını değerlendirdiği yazısında, "Türkiye’nin başına büyük paralar verilerek alınan bir hava savunma sisteminin işe yarayacağı ender anlardan olan bu büyük felaket 10 ay önce geldi. Üstelik bu saldırı olduğunda Türkiye’nin hava savunma sistemi de vardı. Henüz aktive edilmemişti ama vardı: S-400’ler. Aktive edilmiş olsaydı ne olacaktı ki? Rus S-400’ler, askerlerimize saldıran Rus jetlerini vurabilir miydi ki?

Daha açık yazalım: Türkiye, 36 askerini bir ders vermek için jetleriyle vurmaktan çekinmemiş Rusya’dan, ancak böyle bir saldırıya karşı kullanılacak hava savunma sistemi aldı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 36 askerini "ders vermek" için gözünü kırpmadan öldürmüş bir devletle işbirliği ısrarı yüzünden, şu ana kadar jetleriyle Türk askerini hiç bombalamamış eski müttefiklerini karşısına aldığını belirten Yıldıray Oğur, "Savunma sistemi olarak alınan S-400’ler son üç yılda hasımları artırmaktan başka bir işe yaramadı. Üstelik uğruna bu hasımlığı, kayıpları çektiğimiz Rusya, S-400’lerin parasını dahi vermişken gelip jetleriyle askerlerimizi vurdu.

Yaptırımların Türkiye’ye fazla bir zararı olmayacak ama peki S-400’ler verdiği bu zarara değdi mi? Bu hava savunma sisteminin bizi saldırılardan koruduğuna emin misiniz? Üstelik bu daha kurulup, çalıştırılmamış hali." diye yazdı.

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