Karar yazarı Verçin: Türk Lirası birikim sahiplerine, razı olacakları bir getiri oranı sunulması şart

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, 2022 enflasyonu için en düşük yüzde 41 ve en yüksek yüzde 56 tahmininde bulunarak "Ekonomi yönetiminin tahkiyesi ne olursa olsun, enflasyonu düşürmek için, Türk Lirası birikim sahiplerine, razı olacakları bir getiri oranı sunulması şart, yoksa ya döviz alırlar ya da mal; her iki seçenek de enflasyonu azdırır" dedi.

Verçin "Ekonomi yönetimi dini sebeplerle yüksek faize karşıysa, faizsiz, TL sukuk ve gelir ortaklığı senetleri çıkarabilir" önerisinde bulunarak şöyle dedi:

"Galiba çıkarmayı düşünüyorlar.

Geriye fiyatlama kalıyor.

Getiri yüzde kaç olsun?

Ekonomi yönetimi ister geçmiş dönem enflasyonuna paralel veya gelecekteki enflasyona endeksli getiri oranları önerebilir.

Veya enflasyonu hiç dikkate almadan yüzde 30 -35’lik bir getiri oranı sunabilir.

Hatta gelir ortaklığı senetleri halka arz edilebilir. Öncelikli de en düşük birikim sahiplerine yapılabilir."

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