Karar yazarı Verçin: Sayın Nebati, tasarrufu olanların para kaybettiği ve kredi kullananların fahiş menfaat elde ettiği bir düzenin vitrini oldu

Karar yazarı Mehmet Ali Verçin Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi eleştiri için kaleme aldığı bugünkü yazısında "Türkiye ekonomisi, Sayın Nebati’nin döneminde mahvedilmektedir" dedi. Şirketlerin bu yılın ilk 4 ayında ilave 500 milyar TL ucuz kredi kullandığını belirten Verçin şöyle devam etti:

"Sayın Nebati, tasarrufu olanların para kaybettiği ve kredi kullananların fahiş menfaat elde ettiği bir düzenin vitrini oldu.

Fakat hiperenflasyona giden süreçte her kâr oranı yetersizdir ve sonuç hüsrandır.

Öte yandan, düşük ve sabit gelirliler uzun süredir ilk defa fark edilir oranda yoksullaştı ve yoksullaşmaya devam ediyor.

Alınan yanlış, tutarsız ve zararlı kararların ekonomide yaratacağı büyük yıkımın henüz başlamadığını bilmek katiyen kehanet değil.

Mevcut ekonomik sistemde, hükümet, irrasyonel 'faiz sebep enflasyon sonuçtur' hurafesinden vazgeçmedikçe, 99 işi doğru yapsa, akıbeti hüsrandır."

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