Karar yazarı Verçin: 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur' önermesi yürürlülükte olduğu sürece enflasyonun yüzde 200'e doğru yükseldiğini göreceğiz

Karar gazetesi yazarı Mehmet Ali Verçin, "Hükümetin 'Faiz sebep enflasyon sonuçtur' önermesi, anayasal bir ilke gibi kayıtsız şartsız yürürlükte olduğu sürece, enflasyonda bir iyileşme olamaz. Hatta enflasyon, 2022 yılsonunda yüzde 100’e yaklaşacaktır; aynı hükümet ve aynı anlayış devam ederse 2023’te, enflasyonun, yüzde 200’e doğru yükselmeye devam edeceğini göreceğiz" dedi.

Verçin, mevcut yönetim anlayışının geçerli olması durumunda "İstisnai birkaç meslek grubu hariç bütün ücretliler, emekliler ve sabit gelirliler yoksullaşacaktır" diyerek şöyle devam etti:

"Aileler, ev ve araba sahibi olma umutlarını yitirecek ve belki de, temel ihtiyaç maddelerini bile temin etmekte zorlanacaklardır.

Yaygın ve kahredici bir yoksullaşma süreci milyonlarca insana hayatı zindan edecektir.

Geçen yıl 2.825 TL olan asgari ücretle satın alınan ekmek, peynir, zeytin, yumurta, şeker ve yağ miktarı, bu yıl 4.250TL’ye satın alınamıyor. Temmuzda asgari ücret 5.000 TL’ye yükselse, yine alınamayacak."

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