Karar yazarı: Türkiye’nin herhangi bir konuda başı sonu belli bir modele sahip olabilmesinin zemini kalmamıştır

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, iktidarın ekonomi ve dış politikadaki tutumuna ilişkin olarak, "Tablo, ne bir ekonomik program, ne bir dış politika vizyonu ve ne de tutarlı bir yönetimin varlığından bahsedilemeyeceğini gösteriyor. Türkiye’nin herhangi bir konuda başı sonu belli bir modele sahip olabilmesinin zemini kalmamıştır. Çünkü artık çözüm arayışı değil, zaten çözülemez hale gelen meselelerin suçunu belli belirsiz adreslerin üzerine atmak hedefi vardır" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Bitmeyen komplo teorileri, arkası kesilmez düşman adresleri, ağırlaşan ekonomi ve dış politikası tablosu. Problemler büyüdükçe hamasetin dozu artmakta, hamasetin dozu arttıkça problemler büyümektedir. Gele gele kurtuluş savaşına kadar geldik, varın gerisini düşünün" dedi.

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