Karar yazarı Taşgetiren'den Adalet Bakanı'na: Osman Kavala hangi vicdanla üç yıldır içerde tutuluyor, neden isyan etmediniz bugüne kadar?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün hukukta reform açıklamalarına ilişkin olarak, "Kavala hangi vicdanla üç yıldır içerde tutuluyor? Sayın Bakan neden isyan etmediniz bugüne kadar? Oyun mu oynuyoruz, adalet mi icra ediyoruz?" diye sordu.

Taşgetiren, "Diğer cemaatler, farkında değiller ki, Ak Parti iktidarının, hani şu bizim dindar kadrolarımızın oluşturduğu emsal, yarın biraz kötü niyetli başka iktidarlar tarafından herkesin boynuna ilmek geçirecek. Herkesi 'Legal görünümlü illegal yapı' diye damgalayıp hesaba çekecek? Çoluğu çocuğu, kadını erkeği ile… Masum sohbetler mi dediniz, işte piknikte Risale okumak suç unsuru olarak kullanıldı bu dönemde. Allah 'Bir topluluğa olan kininiz sizi onlar hakkında adaletsizliğe sevk etmesin' diyor. Kime diyor Allah aşkına bize değilse? Medya, senin günahın, senin hınk deyiciliğin, senin zulme gerekçe üretişin arşı tuttu. Bunun vebalini taşıyamayacaksın." düşüncesini dile getirdi.

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