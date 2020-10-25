Karar yazarı Taşgetiren: Mükellef sofralara gömülmüş insanların yoksullara 'sabrın fazileti'ni anlatması, sabır taşını çatlatacak bir garabet

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Türkiye’de şu anda çok ciddi bir yoksulluk vardır. Üstelik yoksullaşma derinleşmektedir." düşüncesini dile getirdi. Taşgetiren, "Mükellef sofralara gömülmüş insanların yoksullara 'sabrın fazileti'ni anlatması, sabır taşını çatlatacak bir garabet" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "İktidarı koruma ve yıpranma kaygısı belki, insanların yaşadığı gerçeği önemsememe, mümkünse konuşturmama arayışlarına yöneltebilir, ama doğrusu bu değildir. 'Yoksulluğu yönetmek' kırılgan insanların duygularını yönetmektir. Dertlerini paylaşmaktır. Onların yanına sokulmaktır. Yüreklerindeki ateşi görmektir. O ateşi içine almak ve onunla yanmaktır." yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Bu yapıldığı takdirde gerçek çözümler aranır. Ülkenin falanca yerindeki gecekonduda gece yatağa aç giren bir çocuğun bulunduğu bilgisi uykunuzu kaçırıyorsa, yoksulluğun yönetimini ona göre yaparsınız, 'Ne yapalım birilerinin de payına yoksulluk düşmüş' yaklaşımı ile işi Kadere havale ederseniz, başka türlü davranırsınız. Mükellef sofralara gömülmüş insanların yoksullara 'sabrın fazileti'ni anlatması, sabır taşını çatlatacak bir garabettir." ifadesini kullandı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Camiler ve Din Görevlileri Haftası”ndan düzenlenen toplantıda, "Bu hayatın albenisine kendisini kaptıran insan, dünyasını da ahiretini de kaybeder. Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir" demişti.