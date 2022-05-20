Karar yazarı Taşgetiren: Millet İttifakı'nın 'ortak aday' konusu, 'ortak sıkıntı' olmaya aday

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, 6'lı muhalefet masasının ortak cumhurbaşkanı adayını henüz belirlememesi konusunda, "Bence Millet İttifakı’nın 'ortak aday' konusu, bu yapı için 'ortak sıkıntı' olmaya aday gibi görünüyor" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, Davutoğlu ve Babacan'a adayı sorduğunu söylerken, "Bilmediklerini, 6’lı masanın gündemine de henüz bu konunun gelmediğini söylediler" dedi.

Taşgetiren, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Peki Kılıçdaroğlu’nun aklında 'ortak adaylık' için bir isim var mıdır? Mesela o isim Kılıçdaroğlu’nun kendisi ise, akan süreç içinde kendisini empoze ede ede sonunda 6’lı masanın 'Bu konuda halkta önemli izler bıraktınız, sizin adaylığınızı gönül rahatlığı ile onaylıyoruz' demesini mi düşünüyor ya da planlıyordur? Böyle bir durum, 'hesaplı hareket' izlenimi ortaya çıkarmaz mı?

Ya da mesela tabii olarak böyle bir sonucu bekleyecek olan CHP kitlesi, 6’lı masadan farklı bir isim ortaya çıktığında şoka uğramayacak mıdır?

Hoş Kılıçdaroğlu ya da 6’lı masada yer alanlar yine de siyasi geçmişleri ile bilinen isimlerdir. Belirsizlik süreci, onların her birisini 'Aday gösterilmezler' kategorisine indirgiyor aynı zamanda. Şu anda 6 isimden sadece Kılıçdaroğlu, hamleleriyle 'muhtemel aday' kategorisinde zikrediliyor. Akşener de zaten 'Başbakan adayıyım' diyerek başkan adaylığı tartışmasından çekilmiş durumda."