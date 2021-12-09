Karar yazarı Taşgetiren: Millet İttifakı'na baktığımda 'ortak bileşke' noktasında ciddi sıkıntı yaşanacağı izlenimim var

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday profili konusunda, "Millet İttifakı bileşenlerine baktığımda 'ortak bileşke' noktasında ciddi sakıntı yaşanacağı gibi bir izlenim var bende. Partilerdeki beklentiler olsun, başkanlığa yatırım gibi okunacak eylemler – söylemler olsun, işi daha sıkıntılı hale getirme potansiyeli taşıyor. Benden söylemesi" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Kamuoyu yoklamalarına bakıp yeniden seçilme kaygısı içinde olduğu var sayılan Erdoğan’ın 'karşısında kimin olmasını istediği'ne de bakmak lazım. Kaldı ki Millet İttifakı, köklü bir sistem dönüşümünü öngörüyor ve ona liderlik edecek bir ismi bulmak söz konusu. Yani şu değil sanırım olacak olan; 'Biz partiler olarak sistem değişimini yapacağız, Cumhurbaşkanı da bizim peşimizden gelecek… Başat rol parti başkanlarında olacak.' Bu rolde bir insanı toplumun önüne çıkardığınızda bu, en azından toplumun Cumhurbaşkanında aradığı özellikleri karşılar mı?" ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, "Yani hemen ilk planda adı 'Düşük profilli Cumhurbaşkanı…' şekline dönüşecek olan bir formülün alıcısı var mıdır toplumda? Toplum Erdoğan’daki bazı özellikleri – tavırları fazla buluyor olabilir, ama bir Cumhurbaşkanı için zaaf görüntüsü verecek özellikleri de kabul edeceğini düşünmemek lazım. Ya da 'Atı alan Üsküdar’ı geçti' mantığıyla hareket edecek ve kendisini seçtiren partileri sancılandıracak bir temsiliyet… Şu anda başında Bahçeli olmasa, MHP’nin Cumhur İttifakı içindeki rolü ile nasıl bir sıkıntı yaşayacağı görülebilir ki ben hiçbir partinin MHP türü bir teslimiyete razı olacağını sanmıyorum." düşüncesini dile getirdi.

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