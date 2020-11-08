Karar yazarı Taşgetiren: Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ruhuna bir kere daha Fatiha okunuyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın 16 ay sonra görevden alınıp yerine eski AKP milletvekili Naci Ağbal'ın atanmasına ilişkin olarak, "Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ruhuna bir kere daha Fatiha okunuyor" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, "Türkiye dün sabah uyandı ve Merkez Bankası Başkanı’nın görevden alındığını gördü. 16 ay olmuştu, Murat Çetinkaya 'Laf dinlemiyor' gerekçesiyle görevden alınmış ve yerine üzerine 'Laf dinleyeceği gölgesi düşürülen' Murat Uysal getirilmişti. Ve işte o da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir 'gece yarısı tasarrufu' ile gidiyor, yerine eski Maliye Bakanı Naci Ağbal getiriliyor. Yani Merkez Bankası’nın bağımsızlığının ruhuna bir kere daha Fatiha okunuyor. Tırmanan döviz fiyatlarının faturası da 16 aylık sürede laf dinlediği için mi dinlemediği için mi böyle bir sonuçla karşılanan Başkan Uysal’ın üzerine yükleniyor." ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın