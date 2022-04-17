Karar yazarı Taşgetiren: Kimlikler arası gerilim muhafazakâr camiayı da derin çalkantılar içine sürüklüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Ülkemizde kimlikler arası gerilim, siyaseti genel anlamda da kıran kırana bir atmosfere sürüklüyor, daha özel anlamda muhafazakar camiayı da derin çalkantılar içine sürüklüyor." düşüncesini dile getirdi.

"Allah'tan reva mı?" başlıklı yazısında Taşgetiren, "Bu başlığı muhafazakâr camianın içine girdiği “siyasi mücadele iklimi” için seçtim. Önümüzdeki süreçte en çetin mücadele o alanda olacak gibi görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum, sol da, farklı bir ideolojik çalkantı içinde oldu hep. “İhanet” suçlamaları ve fraksiyonlaşma belki orada daha yoğundur. Hatta o iş, “iç infaz”lara kadar gitmiştir. Bir ara Hizbullah’ın sözüm ona dini saikle işlediği cinayetler gibi.

Bilmiyorum siyasi liderler ne düşünür bu konuda? Bilmiyorum siyasetle iç içe geçmiş cemaatler ne düşünür? Diyanet ne düşünür? Toplumsal zemin parçalanıyor, diyorum. Kimsenin birbirinin dilini anlamadığı Babil Kulesi’ne dönüyoruz, diyorum. “Dört eğilim”i buluşturmayı düşünüyorduk bir zamanlar, “tek millet” diyorduk bir zamanlar, ne oldu hedeflere? Bütün bunlar Allah’tan reva mı?"