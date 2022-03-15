Karar yazarı Taşgetiren: Kılıçdaroğlu'nun "Helalleşme" söylemi geliştirmesini, AK Parti’nin ilk çıkış hamlelerine benzetiyorum

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" söylemlerine ilişkin olarak, "Bunu AK Parti’nin ilk çıkış hamlelerine benzetiyorum. Evet o da, mesela bir Alevi olarak, mesela 'inanç özgürlüğü' taleplerine hep mesafeli durmuş bir partinin, CHP’nin Genel Başkanı olarak, 'başörtülülere yapılan haksızlıktan dolayı helalleşmek istediği'ni ifade ediyor. Diyarbakır’a gidiyor, Kürt vatandaşların yaşadıklarından dolayı 'Helallik' istiyor" dedi.

Taşgetiren yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bunun küçümsenmesini, sadece politik bir jest olarak görülmesini sağlıklı bulmuyorum. Kılıçdaroğlu bunu, evet, bir siyasetçi olarak hitap alanını genişletme düşüncesiyle yapıyor olabilir ama bir noktada da, kendi partisinin düşünce – duygu yapısını değiştirme niyetiyle de yapıyor.

Ak Parti 'Alevi ya da Kürt açılımı'nı kendi tabanına anlatma ihtiyacı hissetmedi mi?

'Partili Cumhurbaşkanı' yaklaşımına ısrarla karşı çıktım ve hep yazdım, 'Cumhurbaşkanı tüm toplumu kucaklamak gibi bir ön irade ile yola çıkmalı, bunda ısrar etmeli, bundan asla vazgeçmemeli ve bunu ihlal edecek tavırlara asla girmemeli.' Bu konu ıskalandı maalesef. Sayın Cumhurbaşkanı kendi hitap alanını daralttı. Şimdi o alanı rakip ittifak adına Kılıçdaroğlu doldurmaya çalışıyor. Evet yüze 50 artı 1’le iktidar oluyorsunuz ama, derin bir misyon kaybı yaşıyorsunuz. Toplumun yüzde 49.9’unu kaybetmeyi istiyor muydunuz?"