Karar yazarı Taşgetiren: İstanbul Sözleşmesi çok kapsayıcı özelliğine rağmen bütün kötülüklerin anası değil

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik tartışmalara ilişkin, "İstanbul Sözleşmesi çok kapsayıcı özelliğine rağmen bütün kötülüklerin anası değil kötülükler insanlığın ve tabii bizim kendi gidişatımızla sürüklendiğimiz mecranın adı. Önce sürüklendiğimiz mecrayı görmek durumundayız. 'İnsan' gibi insan olursak hiçbir sözleşmeye gerek kalmaz" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Birilerimiz üzerine kapanıyor Sözleşme’nin. Sanki kutsal metin. Sanki naslar bütünü. Sanki tek maddesine dokunulamaz gibi bir yaklaşım sergileniyor. Sözleşmeye yönelik eleştiriler gelip 'muhafazakâr bağnazlık' suçlamasının girdabında boğuluyor. İmzalandıktan bu yana 9 yıl geçmiş, bir takım kanunlar çıkarılmış, onun sonuçları görülmüş, 'aile içi şiddet', 'kadına yönelik şiddet', 'aile yapısı' alanlarında yeni değerlendirmeler yapılmasını gerektirecek göstergeler ortaya çıkmış." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Diyelim Avrupa – Batı toplumları ile farklılıklarımız var, orada bile uzun tartışmalar sonucu yasal hale gelen kimi davranışların -kaldı ki halen oralarda bile tartışma bitmiş değil- bizim ülkemizde farklı bir hassasiyet ortaya konmasından daha tabii ne olabilir. Hem şiddetin her türlüsünü ortadan kaldırmak hem de toplum hassasiyetlerini göz ardı etmemek gibi bir yaklaşım neden sergilenmesin? Oturulsun, kadını, erkeği, çocuğu, aileyi, sorunları, çözümleri…. enine boyuna irdeleyen bir çalışma yapılsın. Kadın örgütleri de katılsın, tıp insanları da, sosyal bilim insanları da, hukukçular da, ekonomistler de, din adamları da, siyasetçiler de…. 'Biz'e has bir çerçeve çıkarsınlar. Evet 'Şiddete sıfır tolerans' ilk madde olsun. Olmaz mı 'Bize has' olmaz mı? Biz başaramaz mıyız? Bizim genlerimizde bozukluk mu var?" ifadesini kullandı.

