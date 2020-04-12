Karar yazarı Taşgetiren: İktidardaki herkes 'Ölsün' refleksini gösteren adamı nasıl Meclis’e taşır hale geldik" sorusunu sormalı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdür Yardımcısı'nın Roman bir vatandaşa "Geber" demesinin; infaz kanun teklifi görüşmeleri sırasında infazda eşitlik konuşulurken "İdris Baluken ölsün mü” sorusuna AKP sıralarından bir milletvekilinin “Ölsün” yanıtı vermesinin bir ruh hâlinin yansıması olduğunu belirtti.

Taşgetiren, "Orada bir yerlerde hala “Ölçüler hassasiyeti” kalmışsa 'Bu biz miyiz?' diye sormamak mümkün mü? Bu dil sadece bir siyasi kadroyu gölgelemiyor. Bütün bir alan gölgeleniyor. Kur’an’ın beyanınca 'Güce ulaşınca alnını secdeye koyan insan' olmak (Hac suresi, 41), tevazuun da zirvesini bulmak anlamına geliyor. Kur’an’ın 'Kudret azmanı'olarak sunduğu tiplerden üzerimize en küçük bir serpintinin bulaşmaması anlamına geliyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Bence iktidardaki herkes 'Geber' tipi – dili bizim dönemimizde nasıl türedi sorusunu sormalı. 'Ölsün' refleksini gösteren adamı nasıl Meclis’e taşır hale geldik sorusunu sormalı. O adamı CHP Grup Başkanvekili'nden çok önce AK Parti grubu bulup dışlamalı. Kimse bana kızmasın, son olarak derim ki, şu salgın günlerinde herkes otoriteryen dil üretmek yerine, ölümlü dünyanın farkına varıp kendini hesaba çekmenin bilincini kuşanmalı" ifadesini kullandı.

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