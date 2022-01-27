Karar yazarı Taşgetiren: İBB Başkanlığı 'acayip' bir sorumluluk, orayı 'atlama taşı'na dönüştürmek olmaz

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Millet İttifakı'nın adayı olmasına yönelik tartışmaların içinde yer almasıyla ilgili olarak, "İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı 'acayip' bir sorumluluk. 'Büyük – Çok büyük' anlamında kullanıyorum 'Acayip' kelimesini… 20 yıl sonra üstlenmişsiniz, millet sizi sınamak için tevdi etmiş görevi, orayı bir 'Atlama taşı'na dönüştürmek, bence olmaz. İstanbul’u 'Gülzar' yap. Bir medeniyet, kültür, sanat, iş merkezi olsun. İşte o kentin 'Başkanı' olmak, diyorum, az, küçümsenir, kolaylıkla başka statüyle değiştirilir bir şey olmamalı" dedi.

Taşgetiren, "Ama bu da bir sınav. Gece - gündüz, bu sınavı kazanmak için seferber olmak lazım. İstanbul ile yatıp İstanbul ile kalkmak lazım. Ve açık açık söylemek lazım:' İstanbul’dan başka bir şey düşünmüyorum, diye. Milletin İstanbul emanetinin hakkını vermekten başka derdim yok' diye. Bunu başka hiçbir spekülasyona fırsat vermeyecek ölçüde net ifade etmek lazım. İstanbul bunu hakkediyor" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren ayrıca, "Eğer Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı söz konusu ise, o, sınırlı bir zaman ve sınırlı bir misyon çerçevesinde tarif ediliyor. Öyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığına benzer bir statü değil. O misyon da önemli ama, İmamoğlu gibi henüz yaşı genç, siyaseten önü açık bir kişi için o 'sınırlı sorumlu statü' tatmin edici olmaz, gibi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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