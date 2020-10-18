Karar yazarı Taşgetiren: Herkes taraf oluyor, din de taraf hale getiriliyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Din bir siyasi anlam kazanıyor. Herkes taraf oluyor, din de taraf hale getiriliyor. Camiye giren yürekler acaba caminin her boyutu ile bütünleşiyor mu? Hutbe dinleyen insanlar, imamın yüreği ile buluşuyor mu? Ya da imam cemaatin tamamının yüreği ile bütünleşme gibi bir kaygı ile hareket ediyor mu?" görüşünü savundu.

Taşgetiren, "İki dakika suskunluk' işte tam da burada devreye girmeli diye düşünüyorum. Diyanet İşleri Başkanının en çok tartışıldığı süreçleri yaşadık. 'Hâkim siyaset' böyle durumlarda herkesi taraf olmaya sevk ediyor. Ya da böyle gergin süreçlerde herkes bir yerlerde gözükmeyi 'durumdan çıkarılacak vazife' olarak telakki ediyor. Mesela Diyanet, bu tartışmalar içine girmenin insanların din ile ilişkisine nasıl yansıdığını ölçmek gibi kaygı taşımış mıdır merak ediyorum." düşüncesini dile getirdi.

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