Karar yazarı Taşgetiren: Her milletvekili zaman zaman kendi ellerine şöyle bir bakmalı, "Acaba kaç yanlışa el kaldırdı, bilmeden?"

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren bugünkü yazısında, eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner’in İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili verdiği kararda pişman olduğunu belirterek kurduğu, “Evet diyenlerin çoğu neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdı” cümlesini değerlendirdi. "Aslında her milletvekili zaman zaman kendi ellerine şöyle bir bakmalı: Acaba kaç yanlışa el kaldırdı, bilmeden?" diyen Metiner, “Eller kaldırıldı, indirildi… Metiner bilir ki, bu eller hep o grup yönetimlerinin inisiyatifi ile kaldırılıp indiriliyor. Sürü bağışıklığı var ya hani son zamanlarda dilimize giren… Aynen öyle. Kaç mazlum görülmedi kaç zalim yeni cinayetler için sokağa salındı?” ifadelerini kullandı.

Taşgetiren, “Ah benim can dostlarım… Memleketi ‘Bizden biri’ yönetiyor diye ‘Memleket nereye gidiyor’un hesabından vazgeçen kardeşlerim. Ben derim ki memleketi Hazreti Ömer yönetiyor olsa ‘Yanlış yaptığında onu düzeltecek bir uyanıklığa diriliğe ihtiyaç var.’ Saldım çayıra Mevlâm kayıra düzeni yok” sözlerini kaydetti.

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TIKLAYIN - Eski AKP Milletvekili Metiner'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık