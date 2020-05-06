Eski AKP Milletvekili Metiner'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması: Neye oy verdiğimizi bilmeden el kaldırdık

Eski AKP Milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi'nin kabulü için evet verdiğinden dolayı çok pişman olduğunu belirtti. "Yanlış yaptık" diyen Metiner, milletvekillerinin neye oy verdiğini bilmeden el kaldırdığını söyledi.

AKP'li milletvekillerinin oylarıyla geçen İstanbul Sözleşmesi, aile düzenini bozduğu gerekçesiyle yine AKP'li kesimlerin hedefine oturmuştu. Eski AKP'li milletvekili Mehmet Metiner, İstanbul Sözleşmesi’nin görüşüldüğü oturumda evet oyu verdiği için çok pişman olduğunu söyledi.

Gazete Damga'dan Ekrem Hacıhasanoğlu’na konuşan Mehmet Metiner “Kendi adıma itirafta bulunuyorum: Yanlış yaptık” dedi. Evet diyenlerin çoğunun neye oy verdiklerini bilmeden el kaldırdığını söyleyen Metiner, milletvekillerinin sırf parti grup başkanvekilleri el kaldırdıkları için el kaldırdığını anlattı. Metiner, “Partilerin grup yönetimi kendi aralarında anlaşmış olmalılar ki o anda bulunanların onayıyla kabul edildi geçti” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yönetiminde bulunduğu KADEM’in (Kadın ve Demokrasi Derneği) İstanbul Sözleşmesi’ni, savunuyor olmasını da eleştiren Mehmet Metiner, “Varlığını önemsediğim KADEM’in adeta sözleşme müdafisi bir konuma kendini düşürmesi hazin bir tablo. Kendimizi kendi değerlerimiz üzerinden tanımlamak ve savunmak varken. Canı cehenneme o sözleşme bu gidişle KADEM algısını tamamen menfiye çevirecek, biline” dedi.