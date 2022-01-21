Karar yazarı Taşgetiren: HDP’yi politik hesaplar için şeytanlaştırmak çözüm değil, bu sadece Kürtlerde dışlanma bilincini besler

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, HDP'ye yönelik tartışmalara ilişkin olarak kaleme aldığı yazısında "Partinin üzerine düşen 'Dağ gölgesi'nin problem edinilmediğini düşünmek mümkün değil. Ama belli ki Dağ’ı bir kalemde çizmek de mümkün görünmüyor. Ayrıca İmralı var, içerde tutulan ama HDP için önemli bir figür olduğu bilinen Demirtaş var… Mithat Sancar Karar tv’deki mülakatta HDP’de bir toplantının 10-12 saat sürdüğünü söylemişti. Bu, sadece tartışılan problemlerin çokluğuna işarettir" dedi.

İktidarın HDP'ye yönelik tavrına ve kapatma davasına değinen Taşgetiren şöyle devam etti:

"HDP bir realitedir. HDP’yi kapatmak çözüm değil. HDP’yi politik hesaplar için şeytanlaştırmak çözüm değil. Bu sadece Kürtlerde dışlanma bilincini besler ve Türkiye’ye hiçbir faydası olmaz.

HDP’nin, üzerindeki Dağ gölgesi ile politika yapması da öncelikle kendisi için, sonra ilişki kuracağı çevreler için, sonra Kürt sorununun sağlıklı çözümüne katkı için engeldir.

Öcalan’ın tespiti doğru ise ve Dağ’ın misyonu 9 yıl önce bitmiş ise, 9 yıldan bu yana Dağ varlığını fazladan sürdürüyor demektir. O gün Dağ’ın çözüm sürecini bozması yanlıştı, varlığını hala sürdürmesi de yanlıştır. Dağ’a 'Kral çıplak' deme zamanı çoktan gelmiştir."

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