Karar yazarı Taşgetiren: Gençler, büyüklerin inanç yapıları ile adaletleri arasında bir irtibat kopukluğu olduğunu düşünüyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Gençlerde dindarlık azalıyor gibi şeyler konuşuluyor ya.Acaba gençlerin dindarlıklarının azalmasında büyüklerin, ileri yaşlardaki insanların, babaların - annelerin, rol modellerinin, mesela din adamlarının, dini temsil rolünde olanların payına baksak ne görürüz?" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Gençler büyüklerin adaletini görüyor. Büyüklerin inanç yapıları ile adaletleri arasında bir irtibat kopukluğu olduğunu düşünüyor. Büyükler hiç ölmeyecekler, hiç Allah’ın huzuruna çıkmayacaklar, orada adalet terazisi kurulmayacak, mahşer diye bir şey varsa bile çoook çok uzakta. O zamana kadar kim öle kim kala, değil mi ya!? Gençler ne yapsın bu büyükleri? Gençler ya büyüklere baktığında 'Bunların bir bildiği olmalı ki böyle davranıyorlar' diyecekler, dindarlık bir 'rol'e dönüşecek, ya da 'Büyükler'i Allah’a havale edecekler. Hangisi iyi 'Büyükler' için?" ifadesini kullandı.