Karar yazarı Taşgetiren: Fikri Sağlar türü bir halet-i ruhiyeyi bizim arkadaşlarımız da taşıyor mu?

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Fikri Sağlar türü bir halet-i ruhiyeyi bizim arkadaşlarımız da taşıyor mu? O halet-i ruhiye nasıl tanımlanır? Bir düşüş mü, bir özgüven kaybı mı, o günden bugüne kim nasıl bir kayıp yaşadı, koşa koşa12 yıl içinde 'Eski Türkiye kodları'na mı dayandık? " düşüncesini dile getirdi. Eski Kültür ve Devlet Bakanı Fikri Sağlar "Yargılandığım zaman türbanlı bir hâkimin adaleti yerine getirebileceğinden kuşkum var" sözleri tartışmalara neden olmuştu.

Taşgetiren yazısında, "2009’dan 2021’e… Çetin Altan’ın oğlu Ahmet Altan’ın yazdıklarından başka suç isnadı olmamak üzere müebbetlik hapis talepleriyle içerde olması sembolik bir anlam taşır mı, gelinen noktayı anlamak için? Kamplaşma politikalarından medet umar hale gelmek nasıl bir şeydir? İnsanların “muhalif” damgası vurularak saldırıya uğraması nedir? İnsanların 'haşere' diye nitelenip 'itlaf edilmesi'nden bahsedilmesi ve iktidar için bu tür söylemlerin sahipleriyle ortaklık nedir?" ifadesini kullandı.