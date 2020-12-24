Karar yazarı Taşgetiren: 'FETÖ’cülük' her hukuksuzluğu perdelemenin malzemesi haline geldi

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu gündeme getirdiği ‘çıplak arama’ iddialarına ilişkin olarak “FETÖ kampanyası” denildiğini hatırlatarak, “Herhangi bir savcılığın aklına, Gergerlioğlu’nun iddiasını soruşturmak, bu bir insan hakkı ihlali ise onu ortaya çıkarmak gelmedi mi? Şu ana kadar gelmiş değil. 'FETÖ' üzerinden bu iddiayı boğma eylemi sürüyor şimdi. Ne de olsa Gergerlioğlu HDP milletvekili ve ondan gelen bir iddiayı da pek öyle ciddiye almak olmaz! Uygulama? Varmış. Meğer varmış." değerlendirmesini yaptı.

Taşgetiren yazısında, "Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bir açıklama yaptı. Uzunca bir açıklama. 'Mevzuatta ‘çıplak arama’ denen şey yapılıyor', diyor. Ama adı 'Detaylı arama' imiş. Açıklamada Cezaevi yönetmeliğine atıfta bulunuluyor. Buna göre terör ve uyuşturucu suçlarında ilgilinin kuruma yasak madde veya eşya sokacağına dair makul ve yoğun şüphe durumunda böyle bir uygulama yapılıyormuş.Uygulama hem tutuklulara hem hükümlülere yapılıyormuş. Girişler normalde duyarlı kapıdan geçiş şeklinde oluyormuş, duyarlı kapı uyarı verirse üst araması yapılıyormuş, detaylı aramaya ise kurumun en üst amirinin gerekli görmesi hâlinde başvuruluyormuş." ifadesini kullandı.

Taşgetiren, "Belli ki bu uygulama 'FETÖ’cülük' gerekçesiyle binlerce başörtülü kadının tutuklanması sebebiyle çok yaygın hale geldi ve bunun Anadolu’da aileler bünyesinde çok sarsıcı yansımaları oldu. 'FETÖ’cülük' her hukuksuzluğu perdelemenin malzemesi haline geldi." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Paydaşlar tarafından insanların haşereleştirildiği ve itlaftan söz edildiği bir zamanda iktidarın asıl sorumlusu olarak Ak Parti’de hala sönmemiş bir vicdan arıyorum." ifadesini kullandı.