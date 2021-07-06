Karar yazarı Taşgetiren: Ekonomik gazaptan en çok etkilenen insanların önemli bir oranının Cumhur İttifakı’na oy verenlerden oluştuğunu düşünüyorum

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, "Ekonomik gazaptan en çok etkilenen insanların önemli bir oranının Cumhur İttifakı’na oy verenlerden oluştuğunu düşünüyorum" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Genel gözlem, toplumda, iktidarın yanlışlarının muhafazakarlık üzerine fatura edildiği şeklindedir. Burada 'muhafazakarlık'ın, aynı zamanda İslam’la ilişki olduğunu görmek gerekiyor. Dolayısıyla, siyasi iktidarın merkezinde yer aldığı her yanlış, her çarpıklık, islami aidiyetle bağlantılanıyor" yorumunu yaptı.

Taşgetiren, şöyle devam etti:

"Bu derdimi anlatamadığımı biliyorum. 'İktidar uğruna' her şeyin görmezden gelindiğini, hatta meşrulaştırıldığını, bunun ise hem ülkede hem dünyada -çünkü dünya da Erdoğan iktidarına siyasi İslam deneyimi olarak bakıyor- bir çizginin iddiasının üstelik 'ahlaken' kaybedilişi olarak okunuyor.

Bir şey daha söyleyeyim: Ben şu ekonomik gazaptan en çok etkilenen insanların önemli bir oranının Cumhur İttifakı’na oy verenlerden oluştuğunu düşünüyorum. 5 müteahhit ya da ballı - kaymaklı ihale alanlar Ak Parti’ye oy veriyor mu, onu bile ihtiyatla karşılamak lazım.

Bizim millet aç gezer, 'Hak hatırına' hareket eder.

Ortada şayet 'Bunlar giderse kim gelir? ' gibi bir korku motivasyonu varsa, bunu da, artık her türlü mecradan duyurulabilme imkanı olan seslerle, -oy verdik ama onaylamıyoruz- tavrıyla dengelemek lazım. Değilse, iktidara yönelik öfkenin değerlere yönelmesi bedeli ortaya çıkıyor.

Tavandakiler, diyeyim, evet dikkat buyurulsun, tavandakiler, 'siyaset böyle gerektiriyor' diyerek, insanların bu hassasiyetiyle alay eder pozisyona girmesinler, o bile bir fazilet kırıntısı oldu bugün. Ne denebilir ki?"

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