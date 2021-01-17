Karar yazarı Taşgetiren: Devlet Bey’e yönelik bir 'üslup reformu' talep edilebilir mi? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Devlet Bey’e yönelik bir 'üslup reformu' talep edilebilir mi? Bugüne kadar kaç gazeteciye saldırıldı, kaç gazeteci tehdit edildi, kaç gazeteciye ağır hakaretlerde bulunuldu, peki yargı işliyor mu? 'Yargı reformu' deyince, bu tür davaları çıkmaz ayın son çarşambasına bırakan yargı mensupları nasıl reforme edilecek? " görüşümü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Memleket için reformlar gerektiği gibi, Ak Parti için bir MHP reformu ihtiyacı, kim bilir belki MHP için de bir Ak Parti reformu gerekiyor. Belki herkesin bu birliktelikte kendisinden neyin gittiğine bakması gerekiyor. Aslında belki de Ak Parti tabanının bir reform gündemi olmalı partinin nereden nereye geldiğine dair değerlendirmeden sonra. Belki de konulan yerde durmadığı görülecek partinin ve yöneticilerin…" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Belki de Ak Parti yöneticilerinin tabanlarına bakmaları gerekecek, MHP ile ilişki kimi nerelere getirdi diye… Görülüyor ki, sadece 'reform başlıkları'nı tespit etmek bile bayağı hayati önem taşıyor. Bu iş zor iş, anlaşıldığı kadarıyla oldukça riskli de bir iş…" ifadesini kullandı.