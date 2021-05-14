Karar yazarı Taşgetiren'den Erdoğan'a: Babacan ve Davutoğlu'na kızabilirsiniz ama herkesin ortak davası olan Mescid-i Aksa’yı sahaya sürmek güzel olmuyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın DEVA lideri Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu için kullandığı "içimizdeki Mescid-i Aksa’yı yıkmak isteyenler" ifadesini eleştirirken, "Şimdi Ali Babacan’a ve Ahmet Davutoğlu’na olan öfkeyi, “Mescid-i Aksayı yıkmak isteyen içimizdekiler” diye niteleyerek sergilemek Mescid-i Aksa gündemini kullanmaktan başka türlü anlaşılır mı?" dedi.

Taşgetiren, Erdoğan'ın Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi ile yaptığı telefon görüşmesinde Babacan ve Davutoğlu için kullandığı “içimizdeki Mescid-i Aksa’yı yıkmak isteyenler” ifadesini eleştirdi.

Taşgetiren, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iki isme kızabilirsiniz, ne de olsa sizi bıraktılar, ayrıldılar, başka partiler kurdular. Aldıkları oy, çok küçük de olsa, bir puanın önem kazandığı bir sistemde, sizin yolunuzu kesebilir, bu da onlara kendi hesabınıza öfke duymanızı haklı kılabilir. Ama bunun için herkesin ortak davası olan Mescid-i Aksa’yı sahaya sürmek güzel olmuyor.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ya da Abdullah Gül söz konusu olduğunda, 'Tayyip Erdoğan bunları, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı yaptı, ekonomiyi emanet etti, şimdi muhalefete geçmeleri vefa duygusu ile bağdaşır mı?' gibi bir mantık silsilesi oluşturuluyor.

AK Parti'nin Fazilet’ten ayrıldığı günlerdeki duygular, şimdilerde DEVA ve Gelecek Partilerinin ayrılma günlerine benziyor. Ağır suçlamalar gözleniyor. Babacan veya Davutoğlu’nun kalb dünyası, dün ne ise bugün de odur bana göre. Ancak “Ak Parti yanlış gidiyor, memleket yanlış yönetiliyor” diyorlar sadece. Hatta Ak Parti’nin çıkış noktasından çok uzaklaştığını söylüyorlar. Ne bileyim, bunun karşılığı “Mescid-i Aksayı yıkma” ithamı, yani dünkü yol arkadaşlarınızı Siyonist İsrail’le aynı gösterme olmamalı."

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TIKLAYIN - Selvi, Babacan yazısı sonrası Erdoğan'ın kendisini aradığını söyledi; "Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa’ları yıkmak istiyorlar"