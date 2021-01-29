Karar yazarı Taşgetiren'den Demirtaş'a: Dağlara ovalara seslenin, Türk - Kürt herkese bir kardeşlik çağrısı yapın

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bugünkü köşesinde çağrıda bulundu. Taşgetiren, "Dağlara ovalara seslenin, Türk - Kürt herkese bir kardeşlik çağrısı yapın" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Ben buradan Selahattin Demirtaş’a çağrıda bulunmak istiyorum: Biliyorum zordasınız, kısıtlısınız, biliyorum hala sözleriniz bağlayıcılık sorunu yaşıyor, ama derim ki, en azından kendi adınıza dağlara ovalara seslenin. Bu coğrafyanın Türkleri, Kürtleri, Arapları, hatta Farsları, hatta Süryanileri, Keldanileri, tüm gayrı Müslimleri kardeş olsunlar, olmadı dost olsunlar, olmadı sağlıklı iletişim içinde bulunsunlar… Doğru olan, herkes için sağlıklı olan, herkesin canını sakınan iklim budur." görüşünü savundu.

Taşgetiren, "Özellikle Türkler ve Kürtler… Özellikle İstanbul - Diyarbakır, Ankara - Ağrı, İzmir - Mardin, Van - Mersin, Urfa - Antalya.. Etle tırnak gibi karışmışız yahu, karışmışız. Ankara’ya seslensem, şimdi oradan gök gürültüsü gibi sesler gelir. Barış sesini yükseltmek lazım herkese karşı. Derim ki, ilk iş Diyarbakır annelerine seslenmek olsun, onların yürek sancılarına sahip çıkın. Dağa seslenin, bitsin bu ölüm dansı. Türk - Kürt herkese bir kardeşlik çağrısı yapın. İnan ki, Kürtlerin en iyi siyaseti de bu olur. Siyasi hesap uğruna her türlü yangını göze alanların hesabı böyle boşa çıkar. Bu işi bölgenin belası haline getirmek isteyenlerin oyunu böyle bozulur." ifadesini kullandı.