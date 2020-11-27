Karar yazarı Taşgetiren'den Bahçeli'ye gönderme: Emine Erdoğan'ın mesajını suç örgütü liderlerinden 'dava arkadaşı' seçen siyasetçiler de okumalı

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye göndermede bulunarak, "Emine Erdoğan'ın mesajını suç örgütü liderlerinden 'dava arkadaşı' seçen siyasetçiler de okumalı" görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Emine Hanım’ın çıkışı: Cumhurbaşkanı’nın eşi Emine Erdoğan, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü' konulu programa video kanalı ile gönderdiği mesajda şunu söylemiş: 'Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin.' Ne denir? Bu mesajı eşini öldüren suç örgütü liderlerinden “Dava arkadaşı” seçen siyasetçiler de okumalı." ifadesini kullandı.

Bahçeli ne demişti?

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nı tehdit eden organize suç örgütü lideri Alaatin Çakıcı'ya "dava arkadaşım" diyerek destek vermişti.