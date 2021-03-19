Karar yazarı Taşgetiren'den AKP'ye: Mahçupsunuz, savunmadasınız, MHP politikalarına saplandınız

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'lilere seslenerek, "Mahcupsunuz, sevinçli değilsiniz, heyecan duymuyorsunuz, savunmadasınız. Geldiniz MHP politikalarına saplandınız ve bunun Türkiye’ye hayrı olmadığını, üstelik dünyadaki kötü niyetli odakların hesaplarına hizmet edeceğini biliyorsunuz. Ve yine biliyorsunuz ki şayet Kandil’in, İmralı’nın ve de onlarla iltisaklı Kürt siyasetinin -ayrılıkçı- bir hedefi varsa, bu politikalar tamamen ona hizmet eder. Bu politikalar ayrılıkçı olmayan insanların bile damarına basar, içini daraltır, aidiyet bilincini törpüler, çarpık mesajlara daha duyarlı hale getirir." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Bu politikalar dediğimde de neyi kastettiğimi gayet iyi anlıyorsunuz. Parti kapatma, kayyım atama, kitleler halinde milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırma, en tanınmış isimler dahil milletvekillerini kitleler halinde hapse atma, kitleler halinde tutuklamalar yapma, sürekli ekranlarda hiçbir savunma imkanı tanımadan yargılamada bulunma, her gün ekranlarda ipe çekme eylemleri sunma, seçilmiş aktörlerden Kürt düşmanlığı izlenimi verecek değerlendirmeleri sunma… Bu politikaların sonunda varıp, içinde yargısız infaz, pislik yedirme, köy yakma, sürgün vs… her türlü insanlık dışı uygulamaların yer aldığı inkar - asimilasyon iddialarıyla bütünleşeceğinden, bir ara çözmek için bedeninizi taşın altına koyduğunuz Kürt sorununu daha da derinleştireceğinden benim gibi sizler de emin olmalısınız." düşüncesini dile getirdi.