Karar yazarı Taşgetiren: Davutoğlu 'içerden' bilgi veriyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, AKP'den istifa eden eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarının siyasetin gündeminde olduğunu belirterek, "Davutoğlu 'içerden' bilgi veriyor" düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, “Sınırlı' medyada 'sınırlı' veriliyor olmasına rağmen 'gündem' olmasından bahsetmemiz, açıklamaların toplum içinde dolaşıma girmesi ile ilgili. Mesela Davutoğlu’nun açıklamalarının iktidar muhitlerinde konuşulmadığını düşünmek mümkün mü?" görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında "Konuşuluyordur, belki, 'Bunlar doğru mu?' diye konuşuluyordur. 'İçerdeki sırların dışa verilmesi etik mi? Kol kırılır yen içinde kalır değil miydi?' diye konuşuluyordur. 'Acaba mı?' diye konuşuluyordur. 'İhanet' diyen de vardır hiç şüphesiz. Dudak büken de vardır. 'Bunlar konuşur konuşur Reis bir çıkar hepsini siler süpürür' diyen de vardır. Davutoğlu’nun açıklamalarının çok çok geniş bir alana taşınmaması bugünün şartlarında mümkün değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Taşgetiren yazısında şunları kaydetti:

Davutoğlu “içerden” bilgi veriyor. Ak Parti hükümetleri içinde en tepelere danışmanlıkla başladı, Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakanlığa kadar ulaştı, kadronun tüm kodlarını bilir, kültür muhitini en ince ayrıntılarına kadar tanır, kendi hayatı da müstekıymdir.

Oralardan konuşuyor Davutoğlu. Burada en dikkate alınacak husus, “Acaba ülkeyi zor durumda bırakacak sır veriyor mu?” meselesidir. Hani, hiçbir “Etik” ya da “Ahlâki” sınır tanımazsınız, rakibinizi yok etmek için her şeyi devreye sokarsınız.

Orada hassas bir nokta vardır, evet.

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