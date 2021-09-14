Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı, son zamanlarda önündeki metne yoğunlaşıyor ve ülkeden yükselen sesleri dikkate almıyor gözüküyor

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın “Türkiye, inşallah bu defa treni kaçırmayacak. Hem de en ön tarafından hak ettiği yeri alacaktır" sözlerini hatırlatarak, "Sayın Cumhurbaşkanı, son zamanlarda önündeki metne yoğunlaşıyor ve ülkeden yükselen sesleri dikkate almıyor gözüküyor" dedi.

Taşgetiren, "Eğitimde bu işin sırrı, sanayi devrimi, bilim - teknoloji sıçraması eğitim alanındaki kısır döngü aşılamadığı için kaçırılmış çünkü, 19 yılda 8’inci Milli Eğitim Bakanını tecrübe ediyor ülke. Ve “Eğitimi başaramadık” itirafı sayın Cumhurbaşkanı’na ait. 2000’lerde bile bilimin – teknolojinin üreticisi miyiz, tüketicisi mi?

Ekonomi bu işin olmazsa olmazı ise, Orta Vadeli Programda hedeflediğimiz 2023 vizyonu, 2008’lerin, 2011’lerin gerisinde.

İşsizlik milyonlarca insanı kıvrandırıyor. Üniversite mezunlarının kasiyer ya da kağıt toplayıcı olarak çalıştığı bir dönemi yaşıyoruz. Eğitim kalkınmanın motor gücü ise böyle mi olacak?" diye sordu.

Taşgetiren, "Demokrasi, hukuk, insan hakları alanındaki göstergelerimiz mi, çağdaş treni kaçırmadığımızın işareti? Yargıya olan güvenin yerlerde süründüğü ülke olduk. Ve en çok yeni sistemin demokratik olup olmadığı tartışılıyor. Ah liderleri büyüleyen şu pembe gözlükler… Ah kaçan trenler ve ardından gelen ah-vahlar…" ifadelerini kullandı.

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