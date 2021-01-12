Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden sonra Saadet’ten “Çantada keklik” pozisyonu bekleyenler yanılır

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesine ilişkin olarak, “Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden sonra Saadet’ten ‘Çantada keklik’ pozisyonu bekleyenler yanılır” yorumunu yaptı.

Taşgetiren yazısında, “Oğuzhan Asiltürk çetin bir müzakerecidir. Gerek Ecevit’le yapılan ortaklıkta, gerek daha sonraki 'Milli Cephe' ortaklıklarında ve Refahyol koalisyonunda partisi adına çetin pazarlıklar yapmıştır. Ayrıca bu misyonun siyasi geçmişinde hem CHP ile hem Doğru Yol ile iktidar ortaklığı vardır. Bunu tabanına kabul ettirme gibi bir beceri de söz konusudur." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren, "Saadet’in iktidara yönelik çok ciddi eleştirilerinin bulunduğu da biliniyor. Son olarak şu söylenebilir ki, Cumhurbaşkanı’nın ziyaretinden sonra Saadet’ten 'Çantada keklik' pozisyonu bekleyenler yanılır. 'Sevdiğini ölçülü sev, belki bir gün düşmanın olur, sırrını dışarıya verebilir. Buğz ettiğinde de ölçülü buğz et, belki bir gün dostun olur, söylediklerinden utanırsın.' Siyasetçilerin kulağına küpe olsun." ifadesini kullandı.