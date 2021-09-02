Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’nın “parti siyaseti” yapması yadırganıyor, ama bunu Erdoğan’a ya kimse anlatamıyor ya da tesiri olmuyor

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, "Cumhurbaşkanı’nın 'parti siyaseti' yapması yadırganıyor, bu çok açık, ama bunu Erdoğan’a ya kimse anlatamıyor ya da anlatmanın bir tesiri olmuyor." düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, "Cumhurbaşkanı’nın “parti siyaseti” yapması yadırganıyor, bu çok açık, ama bunu Erdoğan’a ya kimse anlatamıyor ya da anlatmanın bir tesiri olmuyor. Bir diğer konu, Erdoğan’ın konuşmalarının muhtevası ile ilgili. Erdoğan oldum olası, icraat saymayı en etkili siyasi dil olarak görmüştür. Hatta Hüber Köşkü’ndeki bir özel toplantıda, Başbakan Davutoğlu’nun Ak Parti’nin icraatlarını anlatmamasından yakındığını hatırlıyorum. Erdoğan, uzun uzun anlatıyor yapıp ettiklerini. Ama sanki anlatılanlar, vatandaşın içinde bulunduğu durumun fakında olunmadığı gibi bir algıya yol açıyor. “Memleket güllük gülistanlık içindeyse bizim halimiz neden böyle?” sorusunu soran vatandaş sayısı her gün biraz daha artıyor." görüşünü savundu.

Taşgetiren şu ifadeleri kullandı:

"Şunu not edeyim: Erdoğan’ın boyuna bosuna, endamına tutkun kitleler var, olacak da. O Türkiye’ye özgü ayrı bir duygu durumunu ifade ediyor. Ama bilinsin ki, oylar çantada keklik değil, duygu durumu keskin biçimde değişiyor. “Neden?”in cevabını ayrıca yazmak gerekiyor."