Karar yazarı Taşgetiren: Cumhurbaşkanı’na birisi çıkıp "Efendim lütfen konuşmayın şu sıralar" diyebiliyor mu? 

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, “Cumhurbaşkanı’na birisi çıkıp ‘Efendim lütfen konuşmayın şu sıralar’ diyebiliyor mu? Bence sorun bu. Sorun sistem sorunu.” düşüncesini dile getirdi.

Taşgetiren yazısında, “Bu operasyonu kimin adına çektiniz' diye sormuştu ya gazete, Ağbal yönetimindeki Merkez Bankası’nın faizleri 200 baz puan artırması sebebiyle… Ağbal bir operasyon mu çekmişti, kimin adına çekmişti, işin içinde ima edildiği gibi “Faiz lobisi”mi vardı, bilmem, ama en son Naci Ağbal ile birlikte operasyon çekilen MB Başkanları sayısının 20 ayda dörde çıktığı ülkemizde dövizi tırmandıran bir operasyon çekildiği çok açık. Amerika’ya, Rusya’ya, uluslararası finans kapitalizmine, ya da beynelmilel Siyonizme gerek yok, biz kendi kendimize yetiyoruz operasyon çekme işinde. Her işi kendimiz yapıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Taşgetiren şunları kaydetti:

"Dış yatırımı çekmek için hukuk reformu yapılması gerektiğini, öngörülebilirlik diye bir sorun olduğunu ve yapacağımız reformlarla öngörülebilir ülke olmayı amaçladığımızı kendimiz belirtiyoruz, ama hemen peşinden hukuksuzluk numunelerini de kendimiz sergiliyoruz. Hak hukuk duyarlılığı hak getire. Peşi peşine Merkez Bankası Başkanı yemenin dünyada nasıl okunacağını düşünüyoruz? Döviz fiyatlarındaki tırmanışı önlemek için faiz artırma hamlesi yapıldığı günde en tepeden tam zıddı açıklamalar yaptığınızda, Merkez bankasının attığı adımın boşa gideceğini görmek için ekonomist olmaya bile gerek olmadığını bilmeyen mi var? Ekonomiden biraz anlayan insanların sürpriz beyanlar karşısında saçını - başını yolduğu bir ülke Türkiye. Her konu Tepede bitiyor, Tepenin nasıl davranacağı öngörülemiyor. 20 ayda dört Merkez bankası Başkanı bir kere, en yeni Başkanın ömrünü ve kararlarını tartışılır hale getiriyorsa, varın gerisi hesap edin siz."