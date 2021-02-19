Karar yazarı Taşgetiren: Bu defa AK Parti de HDP’yi bir şekilde denklem dışına itmek gibi bir “siyasi hesap” içinde

Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren, HDP’nin kapatılması tartışmalarına ilişkin olarak, “HDP topun ağzında. Üstelik bu defa Ak Parti de HDP’yi bir şekilde denklem dışına itmek gibi bir 'siyasi hesap' içinde." görüşünü savundu.

Taşgetiren yazısında, "Mümkün olsa desteğini almak istiyor, hatta Öcalanlar’la iltisak’ı bile göze alarak bunu yapmak istiyor. Bahçeli’nin dili bile buna ayarlanmış durumdaydı. Dağdakiler dese ki, 'Biz iktidarla iş tutuyoruz, bundan sonra siyasi desteğimiz ona' ve HDP eli mahkum iktidara desteğe yönelse, kapatmak vs. kimsenin aklına gelmeyecek. Medya aktörleri mi, onların dili çabuk kıvrılır. Ne var ki Dağ başka oynuyor, HDP muhalefete yakın duruyor ve Damokles’in kapatma kılıcı HDP’nin başının üstünde sallanıyor. 'Demirtaş meselesi'nde iktidarla aynı yerde durmayan AİHM, hatta Anayasa Mahkemesi bile silinebilir gözüküyor. İktidara yakın görsel – yazılı tüm medya platformları “HDP savunması”na zırnık yer vermeksizin infaz işletiyorlar. Gerekçe bulunur mu, bulunur, zor değil." ifadesini kullandı.